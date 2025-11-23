Компанія Figure AI звільнила інженера за його заяву небезпечність роботів — тепер на неї чекає суд

Адвокати позивача зазначають, що справа може стати одним із перших судових процесів щодо безпеки гуманоїдних роботів.

У США в федеральному суді Каліфорнії подано позов проти розробника гуманоїдних роботів Figure AI. Позивач — Роберт Ґруендель, колишній головний інженер із безпеки роботів. Він стверджує, що його звільнили після того, як він попередив керівництво компанії, що робот Figure «достатньо потужний, щоб проломити людський череп», а один з них під час збою навіть залишив глибоку подряпину на металевих дверцятах холодильника, пише CNBC.

Ґруенделя, який працював над «дорожньою картою безпеки», попросили представити її потенційним інвесторам — однак після успішного раунду фінансування на $39 млрд компанія нібито «згорнула» цей план, що інженер назвав можливим шахрайством. Через кілька днів після подання офіційних скарг його звільнили.

Figure AI заявляє, що позивача звільнили «за погані результати роботи», а його звинувачення називає неправдивими.

Адвокат Ґруенделя Роберт Оттінґер повідомив CNBC, що «закон Каліфорнії захищає працівників, які повідомляють про небезпечні практики».

«Ця справа стосується важливих і нових питань і може бути одним із перших кейсів викривачів, пов’язаних із безпекою гуманоїдних роботів», — сказав Оттінґер. — «Пан Ґруендель очікує, що судовий процес покаже очевидну небезпеку, яку створює поспішний вихід таких технологій на ринок».

