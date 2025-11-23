Компания Figure AI уволила инженера за его заявление об опасности роботов — теперь ее ждет суд

Адвокаты истца отмечают, что дело может стать одним из первых судебных процессов по безопасности гуманоидных роботов.

Фото: gizmodo.com

В США в федеральный суд Калифорнии подан иск против разработчика гуманоидных роботов Figure AI. Истец — Роберт Груэндель, бывший главный инженер по безопасности роботов. Он утверждает, что его уволили после того, как он предупредил руководство компании, что робот Figure «достаточно мощный, чтобы проломить человеческий череп», а один из них во время сбоя даже оставил глубокую царапину на металлической дверце холодильника, пишет CNBC.

Груэнделя, который работал над «дорожной картой безопасности», попросили представить ее потенциальным инвесторам — однако после успешного раунда финансирования на $39 млрд компания якобы «свернула» этот план, что инженер назвал возможным мошенничеством. Через несколько дней после подачи официальных жалоб его уволили.

Figure AI заявляет, что истца уволили «за плохие результаты работы», а его обвинения называет неправдивыми.

Адвокат Груэнделя Роберт Оттингер сообщил CNBC, что «закон Калифорнии защищает работников, которые сообщают об опасных практиках».

«Это дело касается важных и новых вопросов и может стать одним из первых кейсов разоблачителей, связанных с безопасностью гуманоидных роботов», — сказал Оттингер. — «Господин Груэндель ожидает, что судебный процесс покажет очевидную опасность, которую создает поспешный вывод таких технологий на рынок».

