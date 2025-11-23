Комуналку, продукти та ліки – куди тепер можна витрачати гроші з картки кешбеку
Оновлено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти за програмою «Національний кешбек». Зміни пов’язані з державною програмою «Зимова підтримка» — виплата 1000 грн також надійде на картку кешбеку, тому категорії витрат уніфікували. Про це повідомило Міністерство економіки.
Тепер гроші з картки можна витратити на:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах і супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність.
Витрачання на ліки, медвироби, книги та друковану продукцію доступне вже зараз.
Нові правила діятимуть до 30 червня 2026 року.
Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки, а також список, хто отримає ці виплати.
