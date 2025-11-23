Комуналку, продукти та ліки – куди тепер можна витрачати гроші з картки кешбеку

Для синхронізації із «Зимовою підтримкою» у «Національному кешбеку» змінили категорії витрат.

Оновлено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти за програмою «Національний кешбек». Зміни пов’язані з державною програмою «Зимова підтримка» — виплата 1000 грн також надійде на картку кешбеку, тому категорії витрат уніфікували. Про це повідомило Міністерство економіки.

Тепер гроші з картки можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах і супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність.

Витрачання на ліки, медвироби, книги та друковану продукцію доступне вже зараз.

Нові правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

