  1. В Україні

Комуналку, продукти та ліки – куди тепер можна витрачати гроші з картки кешбеку

13:55, 23 листопада 2025
Для синхронізації із «Зимовою підтримкою» у «Національному кешбеку» змінили категорії витрат.
Комуналку, продукти та ліки – куди тепер можна витрачати гроші з картки кешбеку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оновлено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти за програмою «Національний кешбек». Зміни пов’язані з державною програмою «Зимова підтримка» — виплата 1000 грн також надійде на картку кешбеку, тому категорії витрат уніфікували. Про це повідомило Міністерство економіки.

Тепер гроші з картки можна витратити на:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах і супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність.

Витрачання на ліки, медвироби, книги та друковану продукцію доступне вже зараз.

Нові правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки, а також список, хто отримає ці виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Мінекономіки кешбек продукти Зимова єПідтримка пошта книга комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

ВС уточнив тлумачення статті 368 КК України: для кваліфікації хабаря достатньо факту вимагання

Суд поставив крапку у тривалій дискусії щодо того, чи потрібно доводити «неправомірність» дій посадовця при отриманні хабаря.

У Раді з’явився проєкт постанови, що запускає міжнародне переслідування корупціонерів і їхніх статків

Іноземні уряди планують залучити до пошуку та екстрадиції підозрюваних у корупції.

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

В Умані майор у ТЦК хотів продавати аспіранту духовної академії його законну відстрочку за $3000: суд виніс вирок

Аспіранту духовної академії хотіли продати його ж право.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]