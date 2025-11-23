  1. В Украине

Коммуналку, продукты и лекарства – куда теперь можно тратить деньги с карты кэшбэка

13:55, 23 ноября 2025
Для синхронизации с «Зимней поддержкой» в «Национальном кэшбэке» изменили категории расходов.
Коммуналку, продукты и лекарства – куда теперь можно тратить деньги с карты кэшбэка
Обновлен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства по программе «Национальный кэшбэк». Изменения связаны с государственной программой «Зимняя поддержка» — выплата 1000 грн также поступит на карту кэшбэка, поэтому категории расходов унифицировали. Об этом сообщило Министерство экономики.

Теперь деньги с карты можно потратить на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность.

Расходование на лекарства, медицинские изделия, книги и печатную продукцию доступно уже сейчас.

Новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.

