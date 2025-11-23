Коммуналку, продукты и лекарства – куда теперь можно тратить деньги с карты кэшбэка
Обновлен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства по программе «Национальный кэшбэк». Изменения связаны с государственной программой «Зимняя поддержка» — выплата 1000 грн также поступит на карту кэшбэка, поэтому категории расходов унифицировали. Об этом сообщило Министерство экономики.
Теперь деньги с карты можно потратить на:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность.
Расходование на лекарства, медицинские изделия, книги и печатную продукцию доступно уже сейчас.
Новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года.
Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.
