Коммуналку, продукты и лекарства – куда теперь можно тратить деньги с карты кэшбэка

Для синхронизации с «Зимней поддержкой» в «Национальном кэшбэке» изменили категории расходов.

Обновлен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства по программе «Национальный кэшбэк». Изменения связаны с государственной программой «Зимняя поддержка» — выплата 1000 грн также поступит на карту кэшбэка, поэтому категории расходов унифицировали. Об этом сообщило Министерство экономики.

Теперь деньги с карты можно потратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность.

Расходование на лекарства, медицинские изделия, книги и печатную продукцию доступно уже сейчас.

Новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.

