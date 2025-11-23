  1. У світі

Китайський університет отримав більше патентів у сфері ШІ, ніж Гарвард, Стенфорд, Принстон і МТІ разом узяті

14:13, 23 листопада 2025
США при цьому все ще володіють найбільш впливовими патентами у сфері ШІ та найефективнішими моделями.
Фото: Getty Images
Китайський університет Цінхуа отримав більше патентів у сфері штучного інтелекту, ніж Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Принстонський університет і Гарвардський університет разом узяті. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, професори та студенти Університету Цінхуа накопичують величезну кількість інтелектуальної власності. З 2005 по 2024 роки Університет Цінхуа отримав майже 5 тис. патентів у сфері ШІ та машинного навчання, 900 з них — за минулий рік. Загалом на Китай зараз припадає більше половини всіх активних патентних сімейств у цих галузях.

Університет реалізує загальнонаціональну освітню стратегію, яка починається у початковій школі, де ШІ викладають поряд з математикою та мовою. У результаті формується значно ширше коло технічно підкованих кадрів, ніж у США.

Як повідомляє американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень, у 2020 році в Китаї випустили 3,57 млн студентів у галузі STEM, тоді як у США цей показник становив 820 тис. осіб. Торік китайська газета «Женьмінь жибао» повідомила, що щорічна кількість випускників STEM досягла 5 млн.

Bloomberg додає, що США все ще володіють найбільш впливовими патентами у сфері ШІ та найефективнішими моделями. Гарвард і МІТ стабільно випереджають Цінхуа за впливовістю своїх патентів. Американські університети також розробляють більше значущих моделей ШІ, ніж китайські — 40 проти 15 у 2024 році. Однак китайські університети скорочують розрив за деякими показниками ефективності.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

