Китайский университет получил больше патентов в области ИИ, чем Гарвард, Стэнфорд, Принстон и МТИ вместе взятые

14:13, 23 ноября 2025
США при этом все еще владеют самыми влиятельными патентами в области ИИ и самыми эффективными моделями.
Фото: Getty Images
Китайський университет Цинхуа получил больше патентов в области искусственного интеллекта, чем Массачусетский технологический университет, Стэнфордский университет, Принстонский университет и Гарвардский университет вместе взятые. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, профессора и студенты Университета Цинхуа накапливают огромное количество интеллектуальной собственности. С 2005 по 2024 годы Университет Цинхуа получил почти 5 тыс. патентов в области ИИ и машинного обучения, 900 из них — за прошлый год. В целом на Китай сейчас приходится более половины всех активных патентных семейств в этих областях.

Университет реализует общенациональную образовательную стратегию, которая стартует в начальной школе, где ИИ преподают наряду с математикой и языком. В результате формируется гораздо более широкий круг технически подкованных кадров, чем в США.

Как сообщает американский Центр стратегических и международных исследований, за 2020 год в Китае выпустили 3,57 млн студентов в области STEM, когда в США этот показатель составил 820 тыс. человек. В прошлом году китайская газета «Жэньминь жибао» сообщила, что ежегодное число выпускников STEM достигло 5 млн.

Bloomberg добавляет, что США все еще владеют самыми влиятельными патентами в области ИИ и самыми эффективными моделями. Гарвард и МТИ стабильно опережают Цинхуа по влиятельности своих патентов. Американские университеты также разрабатывают больше значимых ИИ-моделей, чем китайские — 40 против 15 в 2024 году. Однако китайские университеты сокращают разрыв по некоторым показателям эффективности.

