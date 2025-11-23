Субсидія в Україні — які документи необхідно подати для призначення допомоги

Оформити субсидію в Україні можна за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало, які документи необхідно подати для призначення житлової субсидії.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Оформити субсидію можна за місцем реєстрації або фактичного проживання. У разі проживання сім'ї в орендованому приміщенні оформлення субсидії здійснюється на підставі договору оренди, внутрішньо переміщені особи — на підставі довідки внутрішньо переміщеної особи.

Які документи необхідні для призначення субсидії

- заява про призначення житлової субсидії;

- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

- договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

- копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня в ПФУ та ДФС);

- довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);

- інші документи, передбачені чинним законодавством, у разі потреби.

У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (довідки, виписки про місце проживання тощо).

Людина, яка звертається за призначенням субсидії, пред'являє паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Способи подачі документів:

- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал Дія;

- поштою — на адресу органу Фонду;

- особисто — через обраний сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.

Призначається субсидія на одного члена сім'ї, на чиє ім'я оформлені комунальні платежі.

Дізнатися, чи нарахована субсидія, можна на вебпорталі Пенсійного фонду України в особистому кабінеті у вкладці «Мої повідомлення».

