Субсидия в Украине — какие документы необходимо подать для назначения помощи

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, какие документы необходимо подать для назначения жилищной субсидии.

Право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины и проживают в жилых помещениях (домах).

Оформить субсидию можно по месту регистрации или фактического проживания. В случае проживания семьи в арендованном помещении оформление субсидии осуществляется на основании договора аренды, внутренне перемещенные лица — на основании справки внутренне перемещенного лица.

Какие документы необходимы для назначения субсидии

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

справка внутренне перемещенного лица (если субсидия назначается по фактическому месту проживания);

другие документы, предусмотренные действующим законодательством, при необходимости.

При необходимости граждане могут предоставлять и другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту проживания (справки, выписки о месте проживания и т. п.).

Лицо, обращающееся за назначением субсидии, предъявляет паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

Способы подачи документов:

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсійний фонд» или через портал «Дія»;

почтой — на адрес органа Фонда;

лично — через выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центры предоставления административных услуг.

Субсидия назначается на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи.

Узнать, начислена ли субсидия, можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины в личном кабинете во вкладке «Мои сообщения».

