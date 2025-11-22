  1. В Украине

Субсидии на отопительный сезон: кому нужно повторно подавать документы

12:07, 22 ноября 2025
Гражданам, которым было отказано в назначении субсидии на летний период, нужно лично подать заявление повторно, чтобы получить субсидию на отопительный сезон.
Фото: ТСН
В Украине граждане, которым ранее отказали в назначении жилищной субсидии на летний период из-за долгов или по другим причинам, смогут повторно подать заявление на получение субсидии на отопительный сезон. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Там подчеркнули, что начало нового отопительного периода дает право повторно обратиться за помощью, даже если ранее заявителю отказали из-за задолженности за коммунальные услуги или отсутствия доходов.

В ведомстве отмечают, что подать документы стоит в первые два месяца отопительного сезона. В таком случае субсидия будет назначена с октября 2025 года. Если же обращение произойдет позже, помощь начислят только с месяца подачи заявления.

Подать документы можно несколькими способами. Граждане могут лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, отправить заявление по почте или воспользоваться электронными сервисами. Также подача возможна через уполномоченных представителей органов местного самоуправления.

В ПФУ призывают не откладывать обращение, чтобы не потерять право на получение помощи за весь отопительный период.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

