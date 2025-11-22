  1. В Україні

Субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно повторно подавати документи

12:07, 22 листопада 2025
Громадянам, яким відмовили у призначенні субсидії на літній період, потрібно особисто подати заяву повторно, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон.
Субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно повторно подавати документи
Фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні громадяни, яким раніше відмовили у призначенні житлової субсидії на літній період через борги чи інші причини, зможуть повторно подати заяву на отримання субсидії на опалювальний сезон. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Там наголосили, що початок нового опалювального періоду дає право повторно звернутися по допомогу, навіть якщо раніше заявнику відмовили через заборгованість за комунальні послуги або відсутність доходів.

У відомстві зазначають, що подати документи варто в перші два місяці опалювального сезону. У такому разі субсидія буде призначена з жовтня 2025 року. Якщо ж звернення відбудеться пізніше, допомогу нарахують лише з місяця подання заяви.

Подати документи можна кількома способами. Громадяни можуть особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, надіслати заяву поштою або скористатися електронними сервісами. Також подання можливе через уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

У ПФУ закликають не зволікати із зверненням, щоб не втратити право на отримання допомоги за весь опалювальний період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]