Субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно повторно подавати документи

Громадянам, яким відмовили у призначенні субсидії на літній період, потрібно особисто подати заяву повторно, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон.

В Україні громадяни, яким раніше відмовили у призначенні житлової субсидії на літній період через борги чи інші причини, зможуть повторно подати заяву на отримання субсидії на опалювальний сезон. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Там наголосили, що початок нового опалювального періоду дає право повторно звернутися по допомогу, навіть якщо раніше заявнику відмовили через заборгованість за комунальні послуги або відсутність доходів.

У відомстві зазначають, що подати документи варто в перші два місяці опалювального сезону. У такому разі субсидія буде призначена з жовтня 2025 року. Якщо ж звернення відбудеться пізніше, допомогу нарахують лише з місяця подання заяви.

Подати документи можна кількома способами. Громадяни можуть особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, надіслати заяву поштою або скористатися електронними сервісами. Також подання можливе через уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

У ПФУ закликають не зволікати із зверненням, щоб не втратити право на отримання допомоги за весь опалювальний період.

