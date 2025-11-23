Оформлення довіреності для реєстрації авто: що потрібно знати перед зверненням до сервісного центру МВС

Для фізичних осіб потрібна нотаріально посвідчена довіреність, а для юридичних осіб довіреність, видана підприємством, та організаційно-розпорядчі документи.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що під час реєстрації, перереєстрації чи зняття авто з обліку власник може звернутися особисто або через уповноваженого представника. У такому разі його повноваження потрібно підтвердити документально.

Для фізичних осіб

Потрібна нотаріально посвідчена довіреність. Вона дає право представнику виконувати дії від імені власника: зареєструвати чи перереєструвати авто, зняти з обліку або отримати інші адміністративні послуги.

Для юридичних осіб

Необхідна довіреність, видана підприємством, та організаційно-розпорядчі документи (наказ, рішення засновників, виписка з ЄДРПОУ тощо), які підтверджують повноваження представника.

«Щоб уникнути помилок, підготуйте повний пакет документів заздалегідь», - додав Головний сервісний центр МВС.

