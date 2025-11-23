Оформление доверенности для регистрации авто: что нужно знать перед обращением в сервисный центр МВД

Для физических лиц нужна нотариально удостоверенная доверенность, а для юридических лиц — доверенность, выданная предприятием, и организационно-распорядительные документы.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что при регистрации, перерегистрации или снятии авто с учета владелец может обратиться лично или через уполномоченного представителя. В таком случае его полномочия нужно подтвердить документально.

Для физических лиц

Необходима нотариально удостоверенная доверенность. Она дает право представителю выполнять действия от имени владельца: зарегистрировать или перерегистрировать авто, снять с учета или получить другие административные услуги.

Для юридических лиц

Необходима доверенность, выданная предприятием, и организационно-распорядительные документы (приказ, решение учредителей, выписка из ЕГРПОУ и т. п.), которые подтверждают полномочия представителя.

«Чтобы избежать ошибок, подготовьте полный пакет документов заранее», — добавил Главный сервисный центр МВД.

