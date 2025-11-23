Частина Львівщини залишилася без світла — відома причина

Без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.

Фото: tvoemisto.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 23 листопада, через мокрий сніг і пориви вітру у понад 200 населених пунктах Львівської області сталося відключення електропостачання. Про це повідомило Львівобленерго.

Зазначається, що станом на 10:00 без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.

Найбільше постраждали території:

Південний РЕМ - Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, частина Сколівської;

Карпатський РЕМ - Самбірська, Старосамбірська частини;

Західний РЕМ - Городоцька, Жовківська, Яворівська, частина Мостиської;

Центральний РЕМ - Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, частина Жидачівської;

Північний РЕМ - Чевоноградсько-Сокальська частина;

ЛМЕМ - Пустомитівська, Жовківська частини.

Львівобленерго закликає мешканців не наближатися до обірваних проводів на відстань менш як вісім метрів і пересуватися «гусячим кроком», щоб уникнути ураження електрострумом. Також потрібно організувати охорону місця обриву до приїзду бригади «Львівобленерго».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.