Частина Львівщини залишилася без світла — відома причина

13:19, 23 листопада 2025
Без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.
Частина Львівщини залишилася без світла — відома причина
Фото: tvoemisto.tv
У неділю, 23 листопада, через мокрий сніг і пориви вітру у понад 200 населених пунктах Львівської області сталося відключення електропостачання. Про це повідомило Львівобленерго.

Зазначається, що станом на 10:00 без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.

Найбільше постраждали території:

Південний РЕМ - Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, частина Сколівської;

Карпатський РЕМ - Самбірська, Старосамбірська частини;

Західний РЕМ - Городоцька, Жовківська, Яворівська, частина Мостиської;

Центральний РЕМ - Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, частина Жидачівської;

Північний РЕМ - Чевоноградсько-Сокальська частина;

ЛМЕМ - Пустомитівська, Жовківська частини.

Львівобленерго закликає мешканців не наближатися до обірваних проводів на відстань менш як вісім метрів і пересуватися «гусячим кроком», щоб уникнути ураження електрострумом. Також потрібно організувати охорону місця обриву до приїзду бригади «Львівобленерго».

