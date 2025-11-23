  1. В Украине

Часть Львовщины осталась без света — известна причина

13:19, 23 ноября 2025
Без электроснабжения остаются 227 населенных пунктов полностью и 236 частично.
Фото: tvoemisto.tv
В воскресенье, 23 ноября, из-за мокрого снега и порывов ветра в более чем 200 населенных пунктах Львовской области произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщило «Львовоблэнерго».

Отмечается, что по состоянию на 10:00 без электроснабжения остаются 227 населенных пунктов полностью и 236 частично.

Больше всего пострадали территории:

Южный РЭС — Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, часть Сколевской;

Карпатский РЭС — Самборская, Старосамборская части;

Западный РЭС — Городоцкая, Жовковская, Яворовская, часть Мостиской;

Центральный РЭС — Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, часть Жидачовской;

Северный РЭС — Червоноградско-Сокальская часть;

ЛМЭМ — Пустомытовская, Жовковская части.

«Львовоблэнерго» призывает жителей не приближаться к оборванным проводам на расстояние менее восьми метров и передвигаться «гусиным шагом», чтобы избежать поражения электрическим током. Также необходимо организовать охрану места обрыва до приезда бригады «Львовоблэнерго».

Львов электроэнергия

