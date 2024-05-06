Іспанія скасовує Національну премію з кориди, аби «не катувати» тварин

Адміністрація розпочала процедури остаточного анулювання кориди в Іспанії.

Джерело фото: 24 Канал

Міністерство культури Іспанії оголосило, що цьогорічна Національна премія з кориди не буде присуджуватися, адже адміністрація розпочала процедури її остаточного скасування. Про це повідомляє El País.

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун вже неодноразово висловлював своє протиставлення шоу, пов'язаним з жорстоким поводженням з тваринами. Тому цього року міністерство не визначило жодного представника кориди для отримання медалі «За заслуги в образотворчому мистецтві».

«Люди все менше розуміють, чому за практику катування тварин присуджують премії», — заявив Уртасун.

Згідно зі статистикою, лише 1,9% іспанців відвідали шоу чи свято кориди протягом 2021 і 2022 років, що на 5,9% менше, ніж у 2019 році. Кількість корид в Іспанії також зменшилась з 3 651 у 2007 році до 1 546 у 2022 році. Деякі регіони, зокрема Канарські острови чи Каталонія, взагалі відмовилися від проведення боїв з биками.

«Ми розуміємо, що національні нагороди призначені для того, щоб надати видимість культурним секторам, які мають велику соціальну підтримку, і в ці часи турбота про добробут тварин зростає в суспільстві», - пояснюють міністерські джерела.

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