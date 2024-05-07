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Обдурили понад 270 людей, пообіцявши працевлаштування за кордоном: у Києві судитимуть шахраїв

19:55, 7 травня 2024
Зловмисники ошукали людей на майже 3 млн гривень.
Обдурили понад 270 людей, пообіцявши працевлаштування за кордоном: у Києві судитимуть шахраїв
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У Києві судитимуть групу шахраїв, які на фіктивному працевлаштуванні за кордоном ошукали понад 270 людей. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Злочинну схему організував 26-річний чоловік, який створював власні веб-сайти з нібито наданням допомоги у працевлаштуванні зацікавлених осіб на підприємствах за кордоном, зокрема у країнах північної Європи. До «роботи» організатор долучив трьох спільників, які виконували функцію менеджерів та вели комунікацію з клієнтами.

Замовники знаходили оголошення на веб-сайтах та вносили передоплату у сумі від 8 до 18 тис гривень з людини. Для підтвердження надійності компанії її «співробітники» висилали клієнтам договори неіснуючих правочинів про узгодження умов для ознайомлення та підписання.

Загалом зловмисники ошукали 273 осіб. Загальна сума, яка була перерахована аферистам складає майже 3 млн гривень.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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