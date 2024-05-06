Єврокомісія доручила Бельгії контроль за Telegram

Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій стане регулятором Telegram у Європі.

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Європейська комісія призначила Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT) регулятором месенджера Telegram на території ЄС. Про це повідомляє De Standaard.

Регулювання Telegram передбачене Актом про цифрові послуги ЄС, який набув чинності в лютому, спрямований на посилення контролю держав-членів Євросоюзу над соціальними мережами та онлайн-сервісами

Відповідно до цих правил, соціальні медіа повинні мати представництво в Європі. Telegram, зареєстрований в Дубаї, обрав своїм європейським представником бельгійську компанію EDSR, що дає BIPT юрисдикцію над ним.

Представник EDSR зазначив, що компанія стане посередником між BIPT та Telegram, виконуючи вимоги Євросоюзу. Юрист Матіас Вермулен пояснив, що це означає, що будь-хто в ЄС може звернутися до BIPT зі скаргами на контент у Telegram, який закликає до насильства.

Речник BIPT Джиммі Смедтс підтвердив, що офіційне оголошення про визначення регулятора очікується протягом кількох днів після публікації в Офіційному віснику ЄС.

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