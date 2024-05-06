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Еврокомиссия поручила Бельгии контроль за Telegram

18:50, 6 мая 2024
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций станет регулятором Telegram в Европе.
Еврокомиссия поручила Бельгии контроль за Telegram
Источник фото: ProIT
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Европейская комиссия назначила Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) регулятором мессенджера Telegram на территории ЕС. Об этом сообщает De Standaard.

Регулирование Telegram предусмотрено вступившим в силу в феврале Актом о цифровых услугах ЕС, который направлен на усиление контроля государств-членов Евросоюза над социальными сетями и онлайн-сервисами

В соответствии с этими правилами, социальные медиа должны иметь представительство в Европе. Telegram, зарегистрированный в Дубае, выбрал своим европейским представителем бельгийскую компанию EDSR, что дает BIPT юрисдикцию над ним.

Представитель EDSR отметил, что компания станет посредником между BIPT и Telegram, выполняя требования Евросоюза. Юрист Матиас Вермулен объяснил, что это означает, что любой в ЕС может обратиться к BIPT с жалобами на контент в Telegram, который призывает к насилию.

Представитель BIPT Джимми Смедтс подтвердил, что официальное объявление об определении регулятора ожидается в течение нескольких дней после публикации в Официальном вестнике ЕС.

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