Может ли бабушка оформить отпуск по уходу за ребенком, если родители являются предпринимателями 3 группы

Может ли бабушка, официально работающая на работе, взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если мать ребенка является предпринимателем III группы и ее муж также является предпринимателем III группы.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, может ли бабушка, официально работающая на работе, взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если мать ребенка является предпринимателем III группы и ее муж также является предпринимателем III группы.

Нет, не может. Родители ребенка не являются работниками и не могут выйти на работу до окончания такого отпуска.

Статьей 18 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено, что по окончании отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Этот отпуск может быть использован полностью или частями также бабой, дедом или другими родственниками, фактически ухаживающими за ребенком, или лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Согласно статье 20 Закона Украины «Об отпусках» отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по заявлению матери, отца ребенка или лиц, фактически ухаживающих за ребенком.

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