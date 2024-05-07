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Имеет ли право на субсидию лицо, работающее сезонно: разъяснение ПФ

07:18, 7 мая 2024
В ПФ разъяснили вопросы назначения субсидии при сезонной работе.
Имеет ли право на субсидию лицо, работающее сезонно: разъяснение ПФ
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Пенсионный фонд Украины объяснил, имеет ли право на субсидию лицо, работающее сезонно (с октября по апрель) за минимальную зарплату.

В ПФ отметили, что граждане, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии.

При определении права на назначение жилищной субсидии анализируются доходы граждан.

Если жилищная субсидия назначается, например, с начала неотапливаемого сезона (с мая) – учитываются доходы человека за III и IV кварталы предыдущего календарного года и уплата в этот период единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В ПФ добавили, если обращение по назначению жилищной субсидии будет в мае (июне) 2024 года, жилищная субсидия будет назначена с начала неотапливаемого сезона. При этом будут учтены доходы за III-IV квартал 2023 года и будет анализироваться уплата социального взноса не менее чем за три месяца этого периода.

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