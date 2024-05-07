Чи має право на субсидію особа, яка працює сезонно: роз’яснення ПФ

У ПФ роз’яснили питання призначення субсидії при сезонній роботі.

Пенсійний фонд України пояснив, чи має право на субсидію особа, яка працює сезонно (з жовтня по квітень) за мінімальну зарплату.

У ПФ зазначили, що громадяни, які не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.

Під час визначення права на призначення житлової субсидії аналізуються доходи громадян.

Якщо житлова субсидія призначається, наприклад, з початку неопалювального сезону (з травня) – враховуються доходи людини за III і IV квартали попереднього календарного року та сплата у цей період єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У ПФ додали, якщо звернення за призначенням житлової субсидії буде у травні (червні) 2024 року, житлову субсидію буде призначено з початку неопалювального сезону. При цьому будуть враховані доходи за III-IV квартал 2023 року та буде аналізуватись сплата соціального внеску не менш як за три місяці в цьому періоді.

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