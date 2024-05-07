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Чи може бабуся оформити відпустку по догляду за дитиною, якщо батьки є підприємцями 3 групи

07:37, 7 травня 2024
Чи може бабуся, яка офіційно працює на роботі, взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини являється підприємцем ІІІ групи і її чоловік також являється підприємцем ІІІ групи.
Чи може бабуся оформити відпустку по догляду за дитиною, якщо батьки є підприємцями 3 групи
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи може бабуся, яка офіційно працює на роботі, взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини є підприємцем ІІІ групи і її чоловік також підприємець ІІІ групи.

Ні, не може. Батьки дитини не є працівниками і не можуть вийти на роботу до закінчення такої відпустки.

Статтею 18 Закону України «Про відпустки» передбачено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про відпустки» відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою матері, батька дитини або осіб, які фактично доглядають за дитиною.

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