Обманули более 270 человек, пообещав трудоустройство за границей: в Киеве будут судить мошенников

Злоумышленники обманули людей почти на 3 млн гривен.

В Киеве будут судить группу мошенников, которые на фиктивном трудоустройстве за границей обманули более 270 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Преступную схему организовал 26-летний мужчина, создававший собственные веб-сайты с якобы оказанием помощи в трудоустройстве заинтересованных лиц на предприятиях за рубежом, в том числе в странах северной Европы. К работе организатор присоединил трех сообщников, которые выполняли функцию менеджеров и вели коммуникацию с клиентами.

Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили предоплату в сумме от 8 до 18 тыс. гривен с человека. Для подтверждения надежности компании ее «сотрудники» высылали клиентам договоры несуществующих сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания.

Всего злоумышленники обманули 273 человека. Общая сумма, которая была перечислена аферистам, составляет почти 3 млн гривен.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.