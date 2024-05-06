Испания отменяет Национальную премию по корриде, чтобы «не пытать» животных

Администрация начала процедуры окончательного аннулирования корриды в Испании.

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Министерство культуры Испании объявило, что нынешняя Национальная премия по корриде не будет присуждаться, ведь администрация начала процедуры ее окончательной отмены. Об этом сообщает El País.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун уже неоднократно высказывал свое противопоставление шоу, связанным с жестоким обращением с животными. Поэтому в этом году министерство не определило ни одного представителя корриды для получения медали «За заслуги в изобразительном искусстве».

«Люди все меньше понимают, почему за практику пыток животных присуждают премии», - заявил Уртасун.

Согласно статистике, только 1,9% испанцев посетили шоу или праздник корриды в течение 2021 и 2022 годов, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году. Количество коррид в Испании также уменьшилось с 3 651 в 2007 году до 1 546 в 2022 году. Некоторые регионы, в частности Канарские острова или Каталония, вообще отказались от проведения боев с быками.

«Мы понимаем, что национальные награды предназначены для того, чтобы придать видимость культурным секторам, которые имеют большую социальную поддержку, и в эти времена забота о благосостоянии животных растет в обществе», - объясняют министерские источники.

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