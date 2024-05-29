На кордоні з Молдовою виявили «пасажира-невидимку»

Прикордонники виявили чоловіка, який сховався на спальному місці, що знаходилось у складеному положенні.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На кордоні з Молдовою прикордонники виявили «пасажира-невидимку». Як повідомили у ДПСУ, пізно ввечері через пункт пропуску Мамалига на виїзд з України прямував вантажний автомобіль. Під час здійснення заходів прикордонного контролю водій стверджував, що їде один.

Однак під час огляду кабіни транспорту прикордонники виявили чоловіка, який сховався на спальному місці, що знаходилось у складеному положенні.

У ході подальшого спілкування прикордонники з’ясували, що чоловік хотів таким чином виїхати до Молдови, без прикордонно-митного контролю.

Стосовно чоловіка склали протокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водія передали представникам Національної поліції разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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