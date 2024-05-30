В Черкасской области будут судить мужчину, который обманул военнослужащего более чем на 34 000 грн

Мужчина похитил банковскую карту военнослужащего и снял наличные деньги в кассах торговых сетей и банкоматах.

В Черкассах в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных систем, кражи и мошенничества, совершенного незаконными операциями с использованием электронно-вычислительной техники.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, ранее судимый за кражу 30-летний мужчина, находясь в квартире военнослужащего Вооруженных Сил Украины, похитил его пластиковую банковскую карточку АО КБ «ПриватБанк» и с помощью своего мобильного телефона и телефона потерпевшего совершил входы в аккаунт в мобильном приложении «Приват-24».

Таким образом, злоумышленник снял наличные деньги в кассах торговых сетей и банкоматах г. Черкассы на общую сумму почти 30 тыс. грн.

В дальнейшем мошенник заключил от имени потерпевшего через сеть «интернет» кредитные договоры в финансовых учреждениях и завладел полученными кредитными средствами на сумму более 4 тыс. грн.

В целом мошенническими действиями обвиняемого причинен материальный ущерб на общую сумму более 34 тыс. грн.

В прокуратуре добавили, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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