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На Київщині чоловік в стані алкогольного сп'яніння погрожував матері підірвати будинок

07:18, 30 травня 2024
До правоохоронців звернулася 65-річна жінка і заявила про те, що її син погрожує їй підірвати будинок.
На Київщині чоловік в стані алкогольного сп'яніння погрожував матері підірвати будинок
Скріншот із відео поліції
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У селі Глибоке у Київській області правоохоронці затримали 40-річного місцевого жителя, який мав при собі бойову гранату. Як повідомили у поліції області, днями до правоохоронців звернулася 65-річна жінка і заявила про те, що її син в стані алкогольного сп'яніння в руках з предметом схожим на гранату погрожує їй підірвати будинок.

Правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка корпус ручної уламкової наступальної гранати РГД-5 та підривач типу УЗРГМ-2.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі, за процесуальним погодженням Бориспільської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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