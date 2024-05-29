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Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску стать его консультантом, — СМИ

20:24, 29 мая 2024
Трам и Маск еще не до конца проработали предложение, но оно может позволить бизнесмену влиять на безопасность границ США и экономику.
Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску стать его консультантом, — СМИ
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Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить предпринимателю Илону Маску должность своего консультанта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, это предложение еще не до конца проработано. Маск сможет влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.

WSJ увязывает это с тем, что бизнесмен стал чаще комментировать эти темы в соцсетях.

«Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную консультативную роль миллиардера, если вероятный кандидат от республиканской партии вернет себе Белый дом, что является последним признаком того, что когда-то холодные отношения между двумя мужчинами оттаяли», — говорится в материале газеты.

Кроме того, Маск проинформировал Трампа о разработанном проекте по предотвращению фальсификации данных на выборах. Маск создал его совместно с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем. Кроме того, бизнесмен вместе с его политическими союзниками «устраивает собрание влиятельных бизнес-лидеров по всей стране».

Ранее сообщалось, что в Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена президентом.

Также сообщалось, что Байден принял вызов Трампа на предвыборные дебаты и предложил два раунда.

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