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Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати та запропонував два раунди: подробиці

18:33, 15 травня 2024
Джо Байден прийняв запрошення на участь у передвиборчих дебатах 27 червня.
Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати та запропонував два раунди: подробиці
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У середу, 15 травня, президент США Джо Байден прийняв запрошення CNN на дебати з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Подія повинна пройти 27 червня.

"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. До тебе, Дональде. Як ви сказали: у будь-якому місці, у будь-який час, у будь-якому місці", – сказав Байден.

Також він окремо записав відеозвернення до Трампа та запропонував два раунди дебатів. 

"Дональд Трамп програв мені дві дебати у 2020 році. Відтоді він не з’являвся на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби знову хоче зі мною дебатувати. Ну, зроби мій день, друже, я зроблю це навіть двічі. Тож виберімо дати, Дональде – я чув, що ти вільний по середах", - заявив президент США. 

Як пише CNN, напередодні Дональд Трамп теж підтвердив свою готовність до дебатів.

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