Байден принял вызов Трампа на предвыборные дебаты и предложил два раунда: подробности

Джо Байден принял приглашение на участие в предвыборных дебатах 27 июня.

В среду, 15 мая, президент США Джо Байден принял приглашение CNN на дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Событие должно пройти 27 июня.

"Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня. К тебе, Дональд, Как вы сказали: в любом месте, в любое время, в любом месте", – сказал Байден.

Также он отдельно записал видеообращение к Трампу и предложил два раунда дебатов.

"Дональд Трамп проиграл мне два дебата в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто снова хочет со мной дебатировать. Ну, сделай мой день, друг, я сделаю это даже дважды. Так что выберем дать, Дональд – я слышал, что ты свободен по средам", - заявил президент США.

Как пишет CNN, накануне Дональд Трамп тоже подтвердил свою готовность к дебатам.

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