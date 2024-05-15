Нападающим на Фицо оказался известный словацкий писатель — СМИ

В Словакии сообщили, что на Роберта Фицо напал писатель Юрай Чинтула.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы. Всего было 4-5 выстрелов, Фицо получил ранение в грудь, живот и конечность.

По данным местного издания plus7dni, нападающим на Фицо оказался известный словацкий писатель Юрай Чинтула.

Перед покушением подозреваемый крикнул премьеру «Робо, иди сюда» и открыл огонь.

Отмечается, что мужчина активист либеральной партии «Прогрессивная Словакия» и имеет зарегистрированное оружие.

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