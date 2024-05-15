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На сайтах судов появились дополнительные баннеры по оплате штрафов

18:00, 15 мая 2024
Оплатить штраф можно через Кабинет электронного суда и в приложении «Дия».
На сайтах судов появились дополнительные баннеры по оплате штрафов
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На сайтах судов появились дополнительные баннеры по оплате штрафов через Кабинет электронного суда и в приложении "Дия".

В ГСА отмечают, что оплата штрафа онлайн позволяет экономить время и ресурсы участников судебных дел и исключает необходимость личного визита в суд и банковские учреждения.

Чтобы воспользоваться услугой, зайдите на главную страницу портала «Судебная власть».

В разделе «Судебная власть» – найти подраздел «суды», в нем с помощью поисковика – выбрать судебное учреждение. Перейдя на сайт судебного учреждения – воспользоваться разделом «граждан», в списке – выбрать позицию «Оплата штрафов».

В подразделе «Оплата штрафов» предлагаются сервисы: Кабинет электронного суда и приложение «Дия». Перейдя на страницы с описанием действий вышеупомянутых сервисов, вы получите пошаговый механизм для уплаты штрафа онлайн.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в электронный кабинет в ЕСИТС будут мгновенно направляться документы исполнительного производства.

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