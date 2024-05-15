Сплатити штраф можна через Кабінет електронного суду та в застосунку «Дія».

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На сайтах судів з’явилися додаткові банери щодо оплати штрафів через Кабінет електронного суду та в застосунку «Дія».

У ДСА зазначають, що сплата штрафу онлайн дозволяє економити час і ресурси учасників судових справ та виключає необхідність особистого візиту до суду та банківських установ.

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти на головну сторінку порталу «Судова влада».

У розділі «Судова влада» – знайти підрозділ «суди», в ньому за допомогою пошуковика – обрати судову установу. Перейшовши на сайт судової установи – скористатися розділом «громадян», у переліку – обрати позицію «Сплата штрафів».

У підрозділі «Сплата штрафів» пропонуються сервіси: Кабінет електронного суду та застосунок «Дія». Перейшовши на сторінки з описом дій вищезгаданих сервісів, ви отримаєте покроковий механізм для сплати штрафу онлайн.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що до електронного кабінету в ЄСІТС миттєво направлятимуться документи виконавчого провадження.

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