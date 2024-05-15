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Від 11 тисяч євро з особи за незаконне переправлення до Румунії: повідомлено про підозру жителю Тернопільщини

23:50, 15 травня 2024
Підозрюваний намагався переправити до Румунії трьох чоловіків.
Від 11 тисяч євро з особи за незаконне переправлення до Румунії: повідомлено про підозру жителю Тернопільщини
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Жителю Тернопільщини повідомлено про підозру в організації схеми незаконного переправлення до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків за кордон. Підозрюваний «працював» разом зі спільниками. Він забезпечував трансфер військовозобов’язаних, їх проживання у готелі та проводив необхідний інструктаж.

Встановлено, що на початку травня цього року за такою схемою підозрюваний намагався переправити до Румунії трьох чоловіків віком 32 та 33 роки – жителів Тернопільської та Київської областей. За попередніми домовленостями ціна питання коливалась у межах 11000-13000 євро з особи.

Військовозобов’язаних викрили правоохоронці в одному з сіл прикордоння у Чернівецькому районі під час пересадки у черговий транспортний засіб, яким їх перевозили до державного кордону.

Наразі встановлюються інші причетні до вчинення злочину особи.

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