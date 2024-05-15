От 11 тысяч евро с человека за незаконную переправку в Румынию: сообщено о подозрении жителю Тернопольщины

Подозреваемый пытался переправить в Румынию троих мужчин.

Житель Тернопольщины поставлен в известность о подозрении в организации схемы незаконной переправки в Румынию. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, 39-летний подозреваемый организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу. Подозреваемый «работал» вместе с сообщниками. Он обеспечивал трансфер военнообязанных, их проживание в гостинице и проводил необходимый инструктаж.

Установлено, что в начале мая этого года по такой схеме подозреваемый пытался переправить в Румынию троих мужчин в возрасте 32 и 33 лет – жителей Тернопольской и Киевской областей. По предварительным договоренностям цена вопроса колебалась в пределах 11000-13000 евро с человека.

Военнообязанных разоблачили правоохранители в одном из сел пограничной границы в Черновицком районе во время пересадки в очередное транспортное средство, которым их перевозили на государственную границу.

В настоящее время устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий