Оклад более 29 000 грн: в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

В ВАКС ищут секретарей судебного заседания.

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В Высшем антикоррупционном суде открылись две вакансии секретарей судебного заседания (первая инстанция). Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Требования: добродетель, качественные теоретические знания норм материального и процессуального права (УК, УПК, ГК, ГПК, КАСУ, КУоАП) относительно полномочий секретаря судебного заседания, внимательность к деталям и готовность к интенсивной работе с ненормированным рабочим временем.

Должностной оклад 29 184 грн.

«Приглашаю желающих до конца дня 31.05.2024 года отправлять резюме на [email protected].

В письме прошу указывать «вакансия секретаря судебного заседания». После изучения резюме мы отправим приглашение на собеседование отобранным кандидатам и кандидаткам», - сообщил Богдан Крикливенко.

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