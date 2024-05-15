Украинских беженцев в Польше будут проверять по новой системе: что известно

Стало известно о введении в ближайшие месяцы новой системы по проверке иностранцев, получающих льготы в Польше.

В Польше планируют ввести новую систему, которая позволит проверять пребывание украинских беженцев и мгновенно приостанавливать льготы для выехавших в другую страну. Об этом заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик, передает portalsamorzadowy.pl.

В частности, Дущик заявил о введении в ближайшие месяцы новой системы по проверке иностранцев, получающих льготы в Польше.

«В связи с тем, что закон временный – до конца сентября 2025 года, мы можем очень быстро наладить ИТ-систему, которая будет проверять пребывание в Польше по системе ZUS (Управление социального страхования – ред). Мы изобрели систему, которую хотим ввести в ближайшие месяцы, чтобы ответить на вызов, связанный со всеми иностранцами, получающими льготы в Польше», – объяснил он.

По его словам, внедрение комплексной системы позволит немедленно приостановить льготы для любого иностранца, получающего их в Польше, когда он или она уезжает в другую страну.

«Мы ожидаем большой экономии, потому что таких людей здесь много», - отметил Дущик.

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