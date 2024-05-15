Разведенная женщина воспитывает ребенка с инвалидностью: имеет ли право отец ребенка на дополнительный отпуск

Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но есть условие.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право на дополнительный отпуск отец ребенка с инвалидностью, воспитываемый разведенной матерью.

Да, имеет. Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей (матери или отцу). Отец на уровне с матерью имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий ребенка с инвалидностью, но при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году. Однако, если отец лишен родительских прав, он не имеет права на такой отпуск.

Раньше мы писали, может ли бабушка оформить отпуск по уходу за ребенком, если родители являются предпринимателями 3 группы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий