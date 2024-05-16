Право на отсрочку можно реализовать только до момента обретения статуса военнослужащего – Верховный Суд

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом – в частности, ТЦК.

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом, в частности, районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента обретения им статуса военнослужащего.

Об этом указал Верховный Суд, который 11 апреля 2024 года рассмотрел кассационную жалобу студента на постановление Второго апелляционного административного суда от 28 сентября 2023 года по делу №520/7954/22 по его иску к воинской части Министерства обороны Украины о признании противоправным и отмене приказа.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец является студентом Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

Решением районной призывной комиссии истцу предоставлена отсрочка в связи с учебой и указано, что на военную службу по призыву во время мобилизации он не призывался.

В марте 2022 г. истец обратился в представительство территориальной обороны города Харькова с целью прохождения добровольческих учений с последующей возможностью добровольного заключения контракта на прохождение службы. По окончании подготовки истец получил свидетельство о приписке с отметкой о призыве истца на военную службу.

Согласно приказу командира воинской части, истец был зачислен в списки личного состава воинской части.

Истец указал, что не давал добровольного согласия на его мобилизацию командиром воинской части, поскольку он является призывником, а не военнообязанным, призыв его на военную службу во время мобилизации командиром воинской части был совершен с нарушением.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и принял новое, которым в удовлетворении отказал.

Суд исходил из того, что на истца как на призывника возложена обязанность сообщать в соответствующий орган, где он состоит на военном учете, в частности, о его образовании. Вместе с тем материалы дела не содержат никаких доказательств того, что во время проведения мобилизационных процедур, истцом в воинскую часть предоставлялись любые документы в подтверждение того, что он является студентом и имеет право на отсрочку от призыва.

Кроме того, суд учел, что доказательств принудительного призыва истца на военную службу материалы дела не содержат, истец добровольно прибыл в одно из мест дислокации территориальной обороны г. Харькова, где прошел обучение.

ОЦЕНКА ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, отменил обжалуемое судебное решение суда апелляционной инстанции, решение первой инстанции изменил по части мотивов.

Истец, как студент, имел право отсрочку от призыва на срочную военную службу, согласно ч. 8 статьи 17 Закона от 25 марта 1992 года №2232-XII «О воинской обязанности и военной службе».

Оценивая доводы жалобщика о том, что истец в соответствии со статьей 23 Закона от 21.10.1993 №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации, поскольку он был соискателем профессионального высшего образования, Верховный Суд отметил, что это обстоятельство не равно освобождению его от обязанности прохождения военной службы, а дает только право на отсрочку от призыва на военную службу.

Наличие такой отсрочки не освобождает истца от исполнения воинской обязанности в части таких составляющих как приписка к призывным участкам; соблюдение правил военного учета, как и от вероятности быть вовлеченным в выполнение работ, имеющих оборонительный характер в особый период во время правового режима военного положения.

С учетом изложенного, истец может быть призванным по мобилизации, в силу имеющегося правового статуса соискателя профессионального высшего образования.

В то же время право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом (в частности, районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки).

При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента обретения им статуса военнослужащего.

В целях ведения районными ТЦК специального учета призывников, военнообязанных, резервистов, имеющих право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, военную службу во время мобилизации, особого периода на последних возложена обязанность по своевременному уведомлению органа, в котором они находятся на военном учете, об изменении их семейного положения, состоянии здоровья, адресах места жительства (нахождения), образования, местах работы и должности.

Следовательно, право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, военную службу во время мобилизации, особого периода, корреспондирует с обязанностью призывников, военнообязанных, резервистов соблюдать правила военного учета, в частности своевременное уведомление органа об изменении уровня образования.

Следовательно, право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, военную службу во время мобилизации, особого периода, корреспондирует с обязанностью призывников, военнообязанных, резервистов соблюдать правила военного учета, в частности, о своевременном уведомлении органа об изменении уровня образования.

Анализ положений ч. 5 статьи 22 Закона №3543-XII дает основания для вывода о полномочиях и возможностях призыва командиром воинской части на военную службу во время мобилизации только военнообязанных, а в отношении призывников такими полномочиями наделены исключительно ТЦК. Действующее законодательство не дает право командиру воинской части действовать вопреки нормам Закона №3543-XII и Закона №2232-XII, а именно: призывать призывников на военную службу не в добровольном порядке (по контракту), а по мобилизации.

Следовательно, зачисление истца в списки воинской части могло иметь место только в случае заключения истцом контракта на прохождение воинской службы в добровольном порядке, что в свою очередь совершено не было. Материалы дела не содержат доказательств того, что с истцом был заключен контракт на прохождение военной службы, то есть в добровольном порядке.

Автор: Наталья Мамченко

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