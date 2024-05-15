Розлучена жінка виховує дитину з інвалідністю: чи має право батько дитини на додаткову відпустку

Батько на рівні з матір’ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але є умова.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи має право на додаткову відпустку батько дитини з інвалідністю, яку виховує розлучена матір.

Так, має. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків (матері або батькові). Батько на рівні з матір’ю має право на додаткову відпустку як працівник, що має дитину з інвалідністю, але за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році. Проте, у разі якщо батько позбавлений батьківських прав, він не має права на таку відпустку.

Раніше ми писали, чи може бабуся оформити відпустку по догляду за дитиною, якщо батьки є підприємцями 3 групи.

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