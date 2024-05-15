Українських біженців у Польщі перевірятимуть за новою системою: що відомо

Стало відомо про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.

У Польщі планують запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українських біженців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни. Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик, передає portalsamorzadowy.pl.

Зокрема, Дущик заявив про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.

«У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим – до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування – ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі», – пояснив він.

За його словами, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона виїжджає в іншу країну.

«Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато», - зазначив Дущик.

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