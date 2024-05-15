Оклад понад 29 000 грн: у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

У ВАКС шукають секретарів судового засідання.

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У Вищому антикорупційному суді відкрилися дві вакансії секретарів судового засідання (перша інстанція). Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Вимоги: доброчесність, якісні теоретичні знання норм матеріального та процесуального права (КК, КПК, ЦК, ЦПК, КАСУ, КУпАП) щодо повноважень секретаря судового засідання, уважність до деталей та готовність до інтенсивної роботи з ненормованим робочим часом.

Посадовий оклад 29 184 грн.

«Запрошую бажаючих до кінця дня 31.05.2024 року надсилати резюме на [email protected]

У темі листа прошу вказувати «вакансія секретаря судового засідання». Після вивчення резюме ми надішлемо запрошення на співбесіду відібраним кандидатам і кандидаткам», - повідомив Богдан Крикливенко.

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