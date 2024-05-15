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В электронный кабинет в ЕСИТС будут мгновенно направляться документы исполнительного производства – реализована новая функция

11:55, 15 мая 2024
Сторона процесса будет видеть в своем электронном кабинете документы исполнительного производства и будет считаться соответствующим образом уведомленной о вынесении исполнителем постановления.
В электронный кабинет в ЕСИТС будут мгновенно направляться документы исполнительного производства – реализована новая функция
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Министерство юстиции Украины вместе с ГП «Национальные информационные системы», Государственной судебной администрацией и ГП «Информационные судебные системы», принадлежащим к сфере управления ГСА, сделали новый шаг в цифровизации правосудия.

Речь идет о мгновенной отправке документов исполнительного производства из Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) в электронные кабинеты в ЕСИТС (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе).

Это позволит исполнителям ускорить направление документов исполнительного производства, а сторонам – гарантировать их получение в электронном кабинете ЕСИТС напрямую.

Как указывает Минюст, согласно ч. 2 статьи 28 Закона «Об исполнительном производстве» документы исполнительного производства направляются исключительно в электронной форме органам и лицам, имеющим электронные кабинеты в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами. Кроме того, документы исполнительного производства могут быть присланы дополнительно на основании письменного обращения таких лиц по их адресам, указанным в исполнительном документе.

Заместитель Министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко сообщил, что при этом сторона, в электронный кабинет которой будут направлены документы исполнительного производства, будет считаться соответствующим образом уведомленной о вынесении исполнителем соответствующего постановления.

«Процедура регистрации электронного кабинета проста и происходит с помощью квалифицированной электронной подписи как для физических, так и для юридических лиц», – добавил он.

Андрей Гайченко отметил, что процесс направления и получения таких документов будет почти мгновенным. Ведь со стороны исполнителя направление будет происходить в момент принятия (подписания) исполнителем документа квалифицированной электронной подписью в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Напомним, что регистрация электронных кабинетов в ЕСИТС обязательна для всех юридических лиц, а также для адвокатов, нотариусов, государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, органов государственной власти и других государственных органов, органов местного самоуправления. Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС в добровольном порядке.

Как отметил в. о. председателя ГСА Максим Пампура, взаимодействие двух систем (АСВП и ЕСИТС) позволит гражданам и юридическим учреждениям оперативно ознакомиться с документами исполнительного производства, и даст понимание – открыто ли это исполнительное производство и в какой стадии оно находится. Более того, в самих документах будет отражена информация об исполнительной службе, которая рассматривает это производство с указанием контактных данных исполнителя.

Как указывает Минюст, нововведение упростит процедуру своевременного получения важных документов исполнительного производства, в частности, в условиях военного положения. Это пригодится как исполнителям, так и сторонам исполнительного производства и обеспечит экономию времени и избегание расходов на пересылку документов средствами почтовой связи.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в Электронном суде уже реализован функционал документов исполнительного производства.

Среди них:

  • добавлен новый пункт меню «Документы ИП», в котором отображается реестр документов исполнительного производства, отправленных от автоматизированной системы исполнительных производств (АСВП).
  • Возможность просмотра карты документа ИП с просмотром текста документа. Доступна проверка подписи, скачивание документа ИП в виде .zip архива вместе с файлом подписи и открытие документа в отдельном окне браузера.
  • О поступлении документа формируется уведомление пользователя в кабинет и на электронную почту.

Автор: Наталья Мамченко

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