Условный срок за 100 тысяч гривен, чтобы избежать мобилизации: в Ровенской области правоохранитель организовал схему для уклонистов

Правоохранитель искусственно открывал против призывника уголовное производство, в котором тот полностью раскаялся и признавал вину.

В Ровенской области правоохранитель организовал схему избегания мобилизации для мужчин призывного возраста. Ему сообщили о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что правоохранитель из Дубенского района искусственно открывал против призывника уголовное производство, в котором тот полностью раскаялся и признавал вину.

«Преступление выбирали не слишком тяжелое и, учитывая, чистосердечное раскаяние, псевдопреступники получали по 1-2 года условного срока. Таким образом, на время следствия, а также наказания, призыв на военную службу не совершался», – рассказали в ГБР.

Подобный «пакет» услуг стоил ориентировочно 100 тысяч гривен.

В случае, если такой клиент уже находился в розыске призывников, исключения из системы стоили дополнительно еще 6,5 тысяч гривен.

Отмечается, что правоохранитель сотрудничал со старостой одного из сельсоветов, в полномочия которого входит выдача повесток мужчинам призывного возраста. «Представитель власти знакомил «желающих» со стражами порядка, а за это получал свою долю. В настоящее время решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к указанному преступлению», — установило ГБР.

Схема работала с марта 2024г. В настоящее время установлено по меньшей мере 5 «успешных» соглашений, которые удалось провернуть злоумышленникам.

10 мая правоохранитель был задержан «на горячем» после получения части взятки.

На данный момент ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, действуя по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, он отстранен от службы на время проведения служебного расследования.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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