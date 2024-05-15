Умовний термін за 100 тисяч гривень, щоб уникнути мобілізації: на Рівненщині правоохоронець організував схему для ухилянтів

Правоохоронець штучно відкривав проти призовника кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину.

На Рівненщині правоохоронець організував схему уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що правоохоронець з Дубенського району штучно відкривав проти призовника кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину.

«Злочин обирали не надто тяжкий і, враховуючи, чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався», — розповіли в ДБР.

Подібний «пакет» послуг вартував орієнтовно 100 тисяч гривень

У випадку, якщо такий «клієнт» уже перебував у розшуку призовників, виключення із системи вартували додатково ще 6,5 тисяч гривень.

Зазначається, що правоохоронець співпрацював із старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. «Представник влади знайомив «бажаючих» із правоохоронцем, а за це отримував свою частку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та встановлюється повне коло осіб, що могли бути причетними до вказаного злочину», — встановило ДБР.

Схема працювала із березня 2024 року. Наразі встановлено щонайменше 5 «успішних» угод, які вдалося провернути зловмисникам.

10 травня правоохоронця було затримано «на гарячому» після одержання частини хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За рішенням суду чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Крім того, його відсторонено від служби на час проведення службового розслідування.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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