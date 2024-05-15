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Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер залишає компанію

14:28, 15 травня 2024
Його замінить директор з досліджень Якуб Пачоцкі.
Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер залишає компанію
Джерело фото: Jack Guez/AFP/Getty Images
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Головний науковий спеціаліст OpenAI Ілля Суцкевер ухвалив рішення покинути компанію. Як пише «Bloomberg», співзасновник творця ChatGPT хоче зосередитися на іншому проєкті, який для нього має «дуже особисте значення».

У дописі на X Суцкевер назвав траєкторію OpenAI «чудесною» і сказав, що він упевнений, що компанія створить ШІ, який буде «безпечним і корисним» під її нинішнім керівництвом.

Суцкевера замінить директор з досліджень Якуб Пачоцкі, повідомляє OpenAI у своєму блозі. Він керував розробкою ChatGPT-4 і працює в OpenAI з 2017 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що OpenAI планує анонсувати пошуковик на основі штучного інтелекту – конкурента Google.

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