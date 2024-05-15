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Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию

14:28, 15 мая 2024
Его заменит директор по исследованиям Якуб Пачоцки.
Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию
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Главный научный специалист OpenAI Илья Суцкевер принял решение покинуть компанию. Как пишет «Bloomberg», соучредитель создателя ChatGPT хочет сосредоточиться на другом проекте, который для него имеет «очень личное значение».

В сообщении на X Суцкевер назвал траекторию OpenAI «чудесной» и сказал, что он уверен, что компания создаст ИИ, который будет «безопасным и полезным» под ее нынешним руководством.

Суцкевера заменит директор по исследованиям Якуб Пачоцки, сообщает OpenAI в своем блоге. Он руководил разработкой ChatGPT-4 и работает в OpenAI с 2017 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что OpenAI планирует анонсировать поисковик на основе искусственного интеллекта – конкурента Google.

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