Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер покидает компанию

Его заменит директор по исследованиям Якуб Пачоцки.

Главный научный специалист OpenAI Илья Суцкевер принял решение покинуть компанию. Как пишет «Bloomberg», соучредитель создателя ChatGPT хочет сосредоточиться на другом проекте, который для него имеет «очень личное значение».

В сообщении на X Суцкевер назвал траекторию OpenAI «чудесной» и сказал, что он уверен, что компания создаст ИИ, который будет «безопасным и полезным» под ее нынешним руководством.

Суцкевера заменит директор по исследованиям Якуб Пачоцки, сообщает OpenAI в своем блоге. Он руководил разработкой ChatGPT-4 и работает в OpenAI с 2017 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что OpenAI планирует анонсировать поисковик на основе искусственного интеллекта – конкурента Google.

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