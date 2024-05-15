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До електронного кабінету в ЄСІТС миттєво направлятимуться документи виконавчого провадження – реалізовано нову функцію

11:55, 15 травня 2024
Сторона процесу буде бачити в своєму електронному кабінеті документи виконавчого провадження і вважатиметься такою, що належним чином повідомлена про винесення виконавцем постанови.
До електронного кабінету в ЄСІТС миттєво направлятимуться документи виконавчого провадження – реалізовано нову функцію
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Міністерство юстиції України разом з ДП «Національні інформаційні системи», Державною судовою адміністрацією та ДП «Інформаційні судові системи», що належить до сфери управління ДСА зробили новий крок у цифровізації правосуддя.

Йдеться про миттєве надсилання документів виконавчого провадження із Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) до електронних кабінетів в ЄСІТС (Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі).

Це дозволить виконавцям пришвидшити направлення документів виконавчого провадження, а сторонам – гарантуватиме їх отримання в електронному кабінеті ЄСІТС безпосередньо.

Як вказує Мінюст, відповідно до ч. 2 статті 28 Закону «Про виконавче провадження» документи виконавчого провадження надсилаються виключно в електронній формі органам та особам, які мають електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін документами. Крім того, документи виконавчого провадження можуть бути надіслані додатково на підставі письмового звернення таких осіб за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі.

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко повідомив, що при цьому сторона, до електронного кабінету якої будуть направлені документи виконавчого провадження, вважатиметься такою, що належним чином повідомлена про винесення виконавцем відповідної постанови.

«Процедура реєстрації електронного кабінету є простою та відбувається за допомогою кваліфікованого електронного підпису як для фізичних, так і для юридичних осіб», – додав він.

Андрій Гайченко зауважив, що процес направлення та отримання таких документів буде майже миттєвим. Адже зі сторони виконавця направлення відбуватиметься в момент прийняття (підписання) виконавцем документа кваліфікованим електронним підписом в Автоматизованій системі виконавчого провадження. 

Нагадаємо, що реєстрація електронних кабінетів в ЄСІТС є обов’язковою для всіх юридичних осіб, а також для адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС у добровільному порядку.

Як зазначив т. в. о. голови ДСА Максим Пампура, взаємодія двох систем (АСВП і ЄСІТС) дозволить громадянам і юридичним установам оперативно ознайомлюватися з документами виконавчого провадження, і дасть розуміння – чи відкрито це виконавче провадження і в якій стадії воно перебуває. Більш того, в самих документах буде відображена інформація про виконавчу службу, яка здійснює розгляд цього провадження із зазначенням контактних даних виконавця.

Як вказує Мінюст, нововведення спростить процедуру вчасного отримання важливих документів виконавчого провадження, зокрема в умовах воєнного стану. Це стане у нагоді як для виконавців, так і для сторін виконавчого провадження та забезпечить економію часу й уникнення витрат на пересилання документів засобами поштового зв’язку.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що у Електронному суді вже реалізовано функціонал документів виконавчого провадження.

Серед них:

  • додано новий пункт меню «Документи ВП», в якому відображається реєстр документів виконавчого провадження, що були надіслані від автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП). 
  • Можливість перегляду картку документу ВП з переглядом тексту документу. Доступно перевірка підпису, скачування документу ВП у вигляді .zip архіву разом з файлом підпису та відкриття документу в окремому вікні браузеру.
  • Про надходження документу формується повідомлення користувачу в кабінет та на електронну пошту.

 Автор: Наталя Мамченко

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