Нападником на Фіцо виявився відомий словацький письменник, — ЗМІ

У Словаччині повідомили, що на Роберта Фіцо напав письменник Юрай Чінтула.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини. Всього було 4-5 пострілів, Фіцо отримав поранення в груди, живіт і кінцівку.

За даними місцевого видання plus7dni, нападником на Фіцо виявився відомий словацький письменник Юрай Чінтула.

Перед замахом підозрюваний крикнув прем'єру «Робо, йди сюди» та відкрив вогонь.

Зазначається, що чоловік є активістом ліберальної партії «Прогресивна Словаччина» та має зареєстровану зброю.

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