Обнародовали первое видео после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы.
Всего было 4-5 выстрелов, Фицо получил ранение в грудь, живот и конечность, его состояние «очень серьезное». Об этом сообщило словацкое издание Plus.
Также местные СМИ обнародовали первые кадры после ранения. Как видно на видео, охранники помогают Фицо сесть в автомобиль.
Отмечается, что Роберта Фицо доставят на вертолете в больницу в братиславском районе Крамаре.
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