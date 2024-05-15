Обнародовали первое видео после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Роберт Фицо получил ранения в грудь, живот и концовку.

Фото мужчины, который совершил нападение

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы.

Всего было 4-5 выстрелов, Фицо получил ранение в грудь, живот и конечность, его состояние «очень серьезное». Об этом сообщило словацкое издание Plus.

Также местные СМИ обнародовали первые кадры после ранения. Как видно на видео, охранники помогают Фицо сесть в автомобиль.

Отмечается, что Роберта Фицо доставят на вертолете в больницу в братиславском районе Крамаре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий